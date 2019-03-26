55’inci Kütüphane Haftası Etkinlikleri Başladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 55'inci Kütüphane Haftası sebebiyle üniversitemizde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nca bir etkinlik düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhat Yaşar, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Cahit İslamoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Üniversite kütüphanesi konusunda kısa bilgiler veren İslamoğlu, etkinliğe gelenlere katılımları için teşekkür etti. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Hüküm, kitap ve kitap okuma alışkanlıklarıyla ilgili yaptığı konuşmasında kitapların ahlaki, bilimsel ve sosyal konularda ruh dünyamıza ışık tutması gerektiğini vurguladı. Hüküm, Günümüzde kitap satışlarını popüler kültürün yönlendirdiğine dikkat çeken Hüküm, kitap seçerken bilinçli, nitelikli ve zihin dünyamızı aydınlatan kitapları seçmemiz gerektiğini ifade etti. Konuşmalardan sonra Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Özgüç Acun Arslan dinleyicilere gitar dinletisi sundu. Gitar dinletisinin ardından Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Ali Gündeşli ve saz ekibi katılımcılara klasik şarkılardan oluşan müzik dinletisi sundu. Program sonunda her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok kitap okuyan akademik ve idari personel ile öğrencilere ödülleri verildi.

Akademisyenler arasında en çok kitap okuyan Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden Araştırma Görevlisi Özgül Ekinci ödülünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhat Yaşar'ın elinden alırken, idari personel arasında en çok kitap okuyan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Veysel Bolat'a ödülünü Muhammed Hüküm verdi. Öğrenciler arasında en çok kitap okuyan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Vildan Elif Korkut'a ise ödülünü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Cahit İslamoğlu verdi.

Kitapla ilgili çeşitli okuma etkinlikleri gerçekleştiren Eleştirel Okuma Topluluğu ve Kitap Beşiği Topluluğu öğrencilerine de çeşitli kitaplar armağan edildi.

Kaynak: İHA