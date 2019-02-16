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  3. 56 gündür aranan Alzaymır hastası ölü bulundu

56 gündür aranan Alzaymır hastası ölü bulundu

Sakarya'da 56 gün önce kaybolan 85 yaşındaki Alzaymır hastası nehirde balık tutanlar tarafından ölü olarak bulundu.

56 gündür aranan Alzaymır hastası ölü bulundu

Sakarya'da 56 gün önce kaybolan 85 yaşındaki Alzaymır hastası nehirde balık tutanlar tarafından ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'da 56 gün önce evinden ayrılan ve bir daha geri gelmeyen 85 yaşındaki Alzaymır hastası Mehmet Güler, Sakarya Nehri Doğancılar Mahallesi mevkisinde balık tutan vatandaşlar tarafından suda ölü olarak bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Botla nehre açılan arama kurtarma ekipleri cesedi kıyıya çıkararak inceleme yaptı. Güler, incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.

56 gündür aranan Alzaymır hastası ölü bulundu

56 gündür aranan Alzaymır hastası ölü bulundu

Kaynak: İHA

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