56 saat sürecek kısıtlama için geri sayım başladı! İşte yasakta açık olacak yerler ve kısıtlamanın tüm detayları...
56 saat sürecek kısıtlama için geri sayım başladı! İşte yasakta açık olacak yerler ve kısıtlamanın tüm detayları...
Yeni tip koronavirüs salgınında, kademeli normalleşme ile birlikte artan vaka sayıları, 58 il için eski kısıtlamaları geri getirdi. Bu kapsamda 81 il valiliğine gönderilen genelgede kısıtlamanın detayları hakkında bilgilendirme yapılırken saatler sonra başlayacak olan yasak hakkında tüm detayları haberimizde derledik.