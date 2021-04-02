56 saat sürecek kısıtlama için geri sayım başladı! İşte yasakta açık olacak yerler ve kısıtlamanın tüm detayları... Yeni tip koronavirüs salgınında, kademeli normalleşme ile birlikte artan vaka sayıları, 58 il için eski kısıtlamaları geri getirdi. Bu kapsamda 81 il valiliğine gönderilen genelgede kısıtlamanın detayları hakkında bilgilendirme yapılırken saatler sonra başlayacak olan yasak hakkında tüm detayları haberimizde derledik.

1 30 Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte 1 Mart tarihinde kademeli normalleşmeye geçildi. Ancak vaka sayılarında yaşanan ani yükseliş sebebiyle, Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda, risk durumu artarak 'çok yüksek riskli' kategorisine geçen 58 il için yeni kısıtlama kararları getirildi.

