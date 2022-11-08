Karnında öz oğlunun bebeğini taşıyan 56 yaşındaki kadın doğum yaptı! "Her şey mükemmel gitti"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde yaşayan 56 yaşındaki kadın 9 ay karnında taşıdığı torununu doğurdu.

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Karnında öz oğlunun bebeğini taşıyan 56 yaşındaki kadın doğum yaptı! "Her şey mükemmel gitti" 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde yaşayan 56 yaşındaki Nancy Hauck, oğlu ve eşinin 5. çocuklarının taşıyıcı anneliğini yapıyordu.

Karnında öz oğlunun bebeğini taşıyan 56 yaşındaki kadın doğum yaptı! "Her şey mükemmel gitti" 2

Sebebi ise oğlu Jeff ve eşi Cambria'nın, 5. defa anne baba olmak istemeleri fakat Cambria'nın geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle doğum yapmasının mümkün olmaması.

Karnında öz oğlunun bebeğini taşıyan 56 yaşındaki kadın doğum yaptı! "Her şey mükemmel gitti" 3

Bu nedenle büyükanne olan Nancy Hauck, torununun taşıyıcı anneliğini yapmaya gönüllü olmuştu.

Karnında öz oğlunun bebeğini taşıyan 56 yaşındaki kadın doğum yaptı! "Her şey mükemmel gitti" 4

Nancy, geçen hafta torunu Hannah'yı dünyaya getirdi.

Karnında öz oğlunun bebeğini taşıyan 56 yaşındaki kadın doğum yaptı! "Her şey mükemmel gitti" 5

"Her şey mükemmel gitti ve onu ailemizde görmekten dolayı çok mutluyuz" diyen Nancy, 9 saat süren doğum serüveninden sonra "Olağanüstü ve manevi bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

Karnında öz oğlunun bebeğini taşıyan 56 yaşındaki kadın doğum yaptı! "Her şey mükemmel gitti" 6

Ayrıca 9 ay boyunca karnında taşıdığı torunu için "Bebeğin oğluma gittiğini bilsem de, biraz boşluk hissi olacağını biliyorum" diye de ekledi.

Karnında öz oğlunun bebeğini taşıyan 56 yaşındaki kadın doğum yaptı! "Her şey mükemmel gitti" 7

Büyükbaba Jason ise, "Umarım Hannah'ya farklı davranmayız. Ama her zaman bu bağlantıya sahip olacağız, Nancy'nin onu dokuz ay boyunca taşıdı. Tüm deneyimin büyüsü bizim gözümüzde her zaman benzersiz olacak." dedi.

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