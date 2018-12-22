56 yerinden bıçakladığı arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığa müebbet hapis

BURSA'da yakın arkadaşı Kadir Çevik'i (24), 56 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Davut Şahin (28), karar duruşmasında "Olaydan dolayı çok üzgünüm. Nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi. Mahkeme, Şahin'i müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bursa merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Geyveli Caddesi'ndeki çalılık alanda geçtiğimiz yıl Kasım ayında bir erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside 22'si öldürücü 56 bıçak darbesi aldığı ve boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen Kadir Çevik'in katil zanlısı olarak yakın arkadaşı Davut Şahin, yakalandı. Şahin, sorgusunda, "Kadir beni insanların içinde küçük düşürüyor, rencide ediyordu. Bu yüzden içimde ona karşı bir nefret oluşmuştu. Olay gecesi otomobille dolaşırken bu konuda tartışmaya başladık. Bir ara yanımda bulunan bıçakla kendisini bıçakladım. Çok öfkelenmiştim, kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum. Kadir'in cesedini, kıyafetlerini çıkarıp çalılığa bıraktım ve olay yerniden kaçtım. Kadir'in üzerindeki kıyafetleri daha sonra dere yatağına, kanlı botlarını ve bıçağı ise Kayapa civarındaki ormanlık alana attım. Kendime ait kanlı elbiseleri ve arabamı da yıkayıp, temizledim" dedi. Şahin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Davut Şahin, karar duruşmasına avukatı ile katıldı. Ölen Çevik'in annesi Hacer Çevik ve baba Harun Çevik'in de hazır bulunduğu duruşmada sanık Şahin, "İş yerime geldi ve yakınlık kurdu. Bazı günler gelip benden 20 lira aldı. Eşi ile aralarında problemler olduğunu söyledi. Uyuşturcu ticareti yapıyordu. Bir iki defa benim arabamla gittik, geldik. Uyuşturcu yüzünden üzerimde baskı kurdu. Hatta bazı geceler arabamda yattı. Kurtulmak istememe rağmen, "arabanı yakarım" dedi. Bir gün beni dövdü. Olay günü uyuştucu ticareti yapmak için zor kullanarak İzmir'e götürmeye çalıştı. Hep arabamı kullanmak istiyordu. Ben yapmak istemediğim de ailemle birlikte beni tehdit ediyordu. Olay gecesi kullandığı uyuşturucunun etkisiyle bacağımı elleyerek, cinsel içerikli teklifte bulundu. Arabada bulunan çakı bıçağını kullanarak, eylemi gerçekleştirdim. Üzerimde bulunan 5 günlük fiziksel ve manevi baskı neticesinde, son teklifi de suça neden oldu. Pişmanım. Kendimi Kadir'in baskısından kurtaramadım" sözlerini tekrarladı.

OĞLUMUN NE SUÇU VARDI

Hacer ve Harun Çevik ise sanığa en ağır cezanın verilmesini, cezada iyi hal uygulanmamasını istedi. Çevik Ailesi'nin avukatları da sanığın bıçak darbelerinden 22'sinin öldürücü olduğunu belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ettiler. Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Davut Şahin, "Olaydan dolayı çok üzgünüm. İstemeyerek oldu. Anne ve babanın acılarını anlıyorum. Kaç bıçak vurduğumu hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi. Sanık avukatları, sanığın tahrik altında suçunu işlediğini, indirim maddelerin uygulanmasını istedi. Mahkeme sanık Davut Şahin'e, müebbet hapis cezası verdi. Cezada iyi hal indirimi uygulanmadı.

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DHA