Kenan Sofuoğlu kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Saatinin fotoğrafını Instagram'da paylaşan Sofuoğlu'nun İngilizce olarak yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı;

ÇALINDI! Bu Hublot özel üretim ve dünyada sadece 100 tane var bu da 1’inci HUBLOT Turkey benim için özel üretmişti ama geçen hafta Bangkok Havalimanı’nda çalındı!!! Umarım Hublot, bulmam için bana yardım eder” diye yazdı.

Öte yandan bütün fotoğrafları yoruma açık olan Sofuoğlu'nun çalınan saati için yaptığı paylaşımı yoruma kapatması da dikkat çekti.

KENAN SOFUOĞLU KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kenan Sofuoğlu, 25 Temmuz 1983 tarihinde Adapazarı Akyazı’da doğmuştur. Aslen Trabzon’ludur. Motor tamircisi olan İrfan Sofuoğlu babasının dört çocuğunun üçüncüsüdür. Abilerinin adı Bahattin ve Sinan’dır. Ailecek motor yarışçılarıdır. Anneleri Nuray Sofuoğlu’dur. Bir kız kardeşi vardır.1996 yılında Türkiye şampiyonasında yarışan ağabeyi Bahattin’i izleyerek motor sporları ile tanışmış, 2000 yılında abisi Sinan’ın bir yarışta ayağını kırması ile boş kalan motorunda, 16 yaşında özel izin ile yarışlara katılmaya başlamıştır. Ağabeyi Sinan’ın motoruyla yaptığı bu ilk drag yarışını kazanmıştır.17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde Adapazarı’ndaki evleri depremin başlamasından 10 saniye sonra yıkıldı. Sofuoğlu kardeşler apartmanlarında yaşamını yitiren 15 kişiden daha şanslı idiler ve göçük altından sağ kurtarıldılar. 2000 Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası B Grubu birinciliğini elde etti.Kenan Sofuoğlu, 2001 yılında Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası, Superstok 600cc A sınıfı üçüncüsü oldu. (Yarışın birincisi ağabeyi Sinan Sofuoğlu, ikincisi de diğer ağabeyi Bahattin Sofuoğlu’dur) 2001 Balkan Motosiklet Pist Şampiyonası’nda ilk üç sırayı yine ağabeyleri Sinan Sofuoğlu ve Bahattin Sofuoğlu ile paylaşarak ikinci oldu.