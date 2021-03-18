57. alay hikayesi nedir? 57. Alay şehitliği nerede?

Türk tarihi açısından önem arz eden 18 Mart gününde, Çanakkale Savaşları'na damga vuran kahramanlar ve birlikler de anılıyor. Hiç şüphesiz ilk akla gelen 57. Piyade Alayı oluyor. Peki; 57. Piyade Alayı'nın kahramanlık hikayesi nedir?

57. ALAY HİKAYESİ NEDİR?

18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı geçiş harekatı başarısızlıkla sonuçlanınca karadan çıkmayı planlayan düşman birlikleri, bu eylemlerini 25 Nisan 1915 sabahında Arıburnu bölgesinden gerçekleştirmek için harekete geçti.

19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, 25 Nisan sabahında Arıburnu bölgesinden duyulan top sesleri üzerine bölgeye bir tabur sevkinin gündeme gelmesiyle tümene bağlı 57. Alay'ı, bir top bataryası ve süvari birliğiyle bölgeye gönderdi.

Diğer destek birliklerle düşmanın tam teşekküllü 8 taburuna karşı koyan ve önemli oranda şehit veren 57. Alay, kahramanlıklarıyla ve vatanı için bile bile ölüme gitmeleriyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle gözünü kırpmadan düşmanın üzerine yürüyen 57. Alay ve diğer birliklerin katıldığı taarruzla ilgili İngiliz Subay General Hamilton'ın "Gebe dağlar Türk doğurmakta devam ediyor." sözü de o yıllarda Türk askerinin ortaya koyduğu mücadeleyi akıllara kazıdı.

57. ALAY ŞEHİTLİĞİ NEREDE?

57. Alay'ın tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliği her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Her yıl binlerce genç, 25 Nisan'da yaptıkları "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"yle 57. Alay başta olmak üzere Çanakkale şehitlerini anıyor.