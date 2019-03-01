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  3. 57 bin 191 kişinin pasaportundaki 'idari tahdit' kaldırıldı

57 bin 191 kişinin pasaportundaki 'idari tahdit' kaldırıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

57 bin 191 kişinin pasaportundaki 'idari tahdit' kaldırıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, daha önce pasaportuna idari tahdit uygulanan 155 bin 350 kişinin pasaportu geçerli hale getirilirken, buna ilaveten 57 bin 191 kişinin de pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı. Bakanlık tarafından bugüne kadar toplam 212 bin 541 kişinin pasaportundaki "idari tahdit" kaldırılarak, pasaportları geçerli hale getirildi.

DHA

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