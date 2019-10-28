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5,7 büyüklüğünde deprem

Çin'in kuzeyindeki Gansu eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5,7 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin kuzeyinde bulunun Gansu eyaletine bağlı Gannan Tibet özel ilinin Şiahı ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen sarsıntıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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