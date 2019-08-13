57 zincirde 628 otel var

Türkiye'de zincirinde 3 ve üzerinde otel bulunan 57 otel zinciri faaliyet gösteriyor. Bunun 44'ü yerli, 13'ü yabancı zincirlerden oluşurken, bu zincirlere bağlı 628 tesiste oda sayısı 145 bin 450 adet olarak saptandı.

Turizm sektöründe geçtiğimiz yıllarda yaşanan sıkıntılara karşın Türkiye, konaklama sektöründe cazibesini korumaya devam ediyor. Hemen hemen dünyanın tüm büyük otel markaları Türkiye'de faaliyet gösterirken, yerli zincirler de piyasadaki iddiasını sürdürüyor. Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB), zincirinde 3 ve üzerinde tesis bulunan oteller araştırmasına göre, Haziran 2019 itibariyle Türkiye genelinde 57 otel zinciri faaliyet gösteriyor. Bunun 44'ü yerli, 13'ü yabancı otel zincirlerinden oluşuyor. Zincir otellere bağlı olan 628 otelde oda sayısı ise 145 bin 450 adet düzeyinde bulunuyor.

Otel sayısı artış trendinde

Araştırmaya göre hem yerli hem yabancı zincir otellerin sahip olduğu otel sayısı ve kapasitesinin her geçen yıl arttığı belirtildi. Araştırmada, "Türkiye'nin en büyük zincir otellerinin birçoğu aynı zamanda Türkiye Otelciler Birliği'nin de üyesi durumunda bulunuyor.

Önceki yıllarda ağırlıklı olarak büyük şehirlerde otel açan zincirlerin artık resort bölgelerin yanı sıra Anadolu şehirlerine de ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Yerli zincirlerin yurtdışı faaliyetlerinin de giderek artması memnuniyet verici. Bu durum Türk otelcilik sektörünün uluslararası alanda da iddiasını artırdığını gösteriyor" değerlendirmesi yapıldı.

Yerliler yurtdışında da iddialı

Bu arada Türk otel gruplarının yurtdışındaki faaliyetleri de giderek artıyor. Araştırmaya göre Türk otelciler, 21 ülkede toplam 33 otelin sahibi ya da işletmecisi konumunda bulunuyor.

Kaynak: İHA