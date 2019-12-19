572 şehit ve gazi yakını ile gazi ataması yarın

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tercihlerini yapan 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarının yarın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), Bakan Selçuk başkanlığında toplandı. Bakanlığın toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ile yetkililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Selçuk, hükümet olarak toplumsal uyumu ve huzuru sağlayacak politikalar geliştirdiklerini, olağanüstü gayretle çalıştıklarını kaydetti. 2002 yılında 392 lira olan en düşük devlet memuru aylığını 2019 yılının Temmuz ayı itibarıyla 3 bin 720 liraya çıkardıklarını belirten Selçuk, "Ortalama devlet memuru aylığına baktığımızda 2002 yılında 578 lirayken 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla 4 bin 485 liraya yükselmiş durumda. Nominal düzeyde yüzde 675, enflasyondan arındırılmış şekilde yüzde 65 oranında bir artışa tekabül ediyor. Çalışanlarımızı hiçbir zaman enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaktayız" dedi.

'ENGELLİ VATANDAŞLARIN BU AY İSTİHDAMINI SAĞLAYACAĞIZ'

Bakan Selçuk, toplumun tüm kesimlerini kapsayan sosyal politika uygulamalarını geliştirmeyi önemsediklerini belirterek, engellilere yönelik yaptıkları çalışmaların bu konuda güzel örnek olduğunu söyledi. Selçuk, "Bugün tercihleri başlayan engelli kardeşimizin de bu ay içinde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağlayacağız. 2002 yılına kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımıza istihdam hakkı sağlanmışken, sayı bu dönemde 36 bini aşmış durumda. Bu çerçevede kamu kurumlarımızda bugüne kadar toplamda 42 bini aşkın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdamını sağlamış durumdayız. Ayrıca tercihlerini gerçekleştiren 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın da atamalarını yarın gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek isterim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedefleri daha da büyüterek, çalışmalara yoğunlaştıklarını vurgulayan Bakan Selçuk, "Bu yeni dönemdeki danışma kurulu toplantımızda da buradaki konuşmalarımızın istişarelerimizin faydalı olacağını, değerli katkı ve görüşlerinizin önümüzdeki yıla çalışmalarımızın büyük ivme kazandıracağına inanıyorum. Bu çerçevede daha iyi işleyen bir kamu yönetiminin tesisi adına, karşılıklı saygı ve anlayış temelinde hep beraber inşallah çok verimli bir toplantı geçireceğiz. Vatandaşımızın huzurlu, toplumumuzun daha huzurlu olması ve devletimizin bekası için dayanışma, iş birliği ve iş bölümünü iyi tesis etmeye ihtiyacımız var. Bunu sağlamak da ancak istişare ile oluyor" dedi.

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Kaynak: DHA