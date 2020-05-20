58 kişinin yaşadığı 6 apartman karantinaya alındı

Kayseri'de korona virüs tespit edilen ailenin oturduğu apartman ve çevresindeki 5 apartman karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi üzerinde yaşayan 7 kişilik aile, rahatsızlanarak hastaneye gitti. Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından korona virüs testi pozitif çıkan ailenin yaşadığı apartman ve çevresindeki 5 apartman karantinaya aldı. Test sonuçları pozitif çıkan aile hastanede tedavi altına alındı. Aynı cadde üzerinde 58 kişinin yaşadığı 6 apartmanın giriş ve çıkışları şerit çekilerek kapatılarak 14 günlük karantina sürecine alındı.

Kaynak: İHA