5816 kalkarsa Atatürk ile Latife hanımın neden boşandığını itiraf edecekmiş! Latife hanımın yeğeni Mehmet Sadık Öke haddini aştı, takipçileri çılgına döndü

Latife Hanım’ın yeğeni Mehmet Sadık Öke, 5816 kaldırılırsa M.Kemal ve Latife Hanım’ın boşanmasının gerçek sebebini açıklayabileceğini söyledi.

Büşra Mercimek
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5816 kalkarsa Atatürk ile Latife hanımın neden boşandığını itiraf edecekmiş! Latife hanımın yeğeni Mehmet Sadık Öke haddini aştı, takipçileri çılgına döndü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zevcesi Latife Uşaklıgil'in yeğeni olduğu bilinen Yazar Mehmet Sadık Öke, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk vatandaşlarını ayağa kaldırdı. Daha önceleri birçok programa çıkarak ilginç açıklamalara yer veren Öke, bu defa Atatürk ve teyzesinin neden ve nasıl ayrılacağını bir şartla söyeleyeceğini açıkladı.

5816 kalkarsa Atatürk ile Latife hanımın neden boşandığını itiraf edecekmiş! Latife hanımın yeğeni Mehmet Sadık Öke haddini aştı, takipçileri çılgına döndü

"5816 KALDIRILIRSA"

Mustafa Kemal Paşa ile Lâtife Hanım’ın 29 Ocak 1923’te İzmir’de nikahlanmaları ile başlayan, 2 sene 6 ay 8 gün, yani sadece 920 gün devam eden ve 5 Ağustos 1925’te Ankara’da son bulan mutsuz izdivaçları, zaman zaman merak konusu olmaya devam ediyor.

Bardakçı kitabında 73 adet belgeye yer veriyor. Konulara göre tasnif edilen belgelerin ilk bölümünde Mustafa Kemal Paşa ile Lâtife Hanım’ın telgraflaşma yer alıyor.

Bu zamana kadar boşanma nedenlerini anlaşılır bir şekilde vermeyen tarih kitaplarında kafa karıştırıcı birçok madde yer alıyor. Her kaynakta farklı konuların ele alınması ise konunun içeriğini merak ettiriyor.

5816 kalkarsa Atatürk ile Latife hanımın neden boşandığını itiraf edecekmiş! Latife hanımın yeğeni Mehmet Sadık Öke haddini aştı, takipçileri çılgına döndü

Latife Hanım'ın öz yeğeni Mehmet Sadık Öke, defalarca dilinin ucuna gelen olay akışını anlatmak istese de, son paylaşımında kanunun onu durdurduğunu söyledi. Öke paylaşımında, “5816 kalkarsa Latife teyzemin Atatürk’ten boşanmasının gerçek nedenini açıklarım. Mahkemelerle uğraşamam.” şeklinde ifadelere yer verdi.

5816 sayılı kanun: Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun veya 5816 sayılı kanun, kamuoyunda anıldığı şekliyle Atatürk'ü Koruma Kanunu, 25 Temmuz 1951'de kabul edilmiş Türkiye Cumhuriyeti kanunudur. Konusu, ülkenin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e karşı işlenecek suçlardır.

5816 kalkarsa Atatürk ile Latife hanımın neden boşandığını itiraf edecekmiş! Latife hanımın yeğeni Mehmet Sadık Öke haddini aştı, takipçileri çılgına döndü

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