5816 sayılı kanun nedir, maddeleri neler? 5816 sayılı kanunu kim çıkardı? 25 Temmuz 1951'de kabul edilmiş Türkiye Cumhuriyeti kanunu olan 5816 sayılı kanun hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

5816 SAYILI KANUN NEDİR?

5816 sayılı kanun Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun olarak da bilinir. Yani Atatürk'ü Koruma Kanunu'dur.

5816 SAYILI KANUN MEVZUATI

5816 sayılı kanunun konusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı işlenen suçlardır.

5816 SAYILI KANUNU KİM ÇIKARDI?

Demokrat Parti iktidarda olduğu dönemde Atatürk'ün heykel ve büstlerine yapılan saldırıların artması nedeniyle 5816 sayılı kanunu çıkarmıştır.

5816 SAYILI KANUNUN MADDELERİ NELERDİR?

Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kemal Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Birinci maddede yazılı suçlar, iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumî veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunulacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.