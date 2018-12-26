5’inci Basın Ödülleri Gecesinde Ödüller Sahiplerini Bulacak

12 Ocak 2019 Cumartesi günü Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) düzenlediği 5. Basın Ödülleri Gecesinde ödüller sahiplerini bulacak. Gecede ünlü sanatçı Sevcan Orhan sahne alacak.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, 12 Ocak akşamı Şirehan Hotel'de gerçekleşecek Geleneksel 5.Basın Ödülleri gecesinde sahne almak üzere, ünlü sanatçı Sevcan Orhan ile anlaştı. Söylediği birbirinden güzel eserlerle milyonların gönlünde taht kuran Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan, en güzel türkülerini gazeteciler ve aileleri için söyleyecek.

Yarışma Heyecanı Yaşanacak

Gaziantep'te görev yapan gazeteciler, kategorilerinde dereceye girmek için eserlerini GGC'ye teslim etmişlerdi. Medya mensuplarına plaketlerinin yanı sıra birincilere Dizüstü Bilgisayar, ikincilere Fotoğraf Makinası, üçüncülere ise Akıllı Telefon hediye edilecek. Her yıl Türk basınının duayen isimlerinin de katıldığı Geleneksel Basın Ödülleri gazetecilere yarışma heyecanı yaşatıyor.

"Aile Buluşmalarımız Geleneksel Hale Geldi"

GGC Başkanı İbrahim Ay, Basın Ödülleri Gecesi'nin her yıl ayrı bir heyecana sahne olduğunu belirterek, "Bu yılda yarışmamıza katılım yüksek düzeyde oldu. Bu önemli gecenin bir başka önemli özelliği, meslektaşlarımızın aileleriyle bu gece ye katılıyor olması. Yıl boyunca cefa çeken, zor koşullar altında görev yapan arkadaşlarımızın, değerli eşleriyle birlikte, gönüllerince eğlenmesini arzu ettik. Geleneksel hale gelen gecemiz için değerli sanatçı Sevcan Orhan ile anlaştık. Sevcan hanım bu gecede bizlerle olacak. Dileğimiz muhteşem bir gece olsun. Tüm meslektaşlarımı bu geceye şimdiden davet ediyorum. Yarışma heyecanı yaşayan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA