5’inci gününde İsrail ve Hamas arasında bir esir takası daha gerçekleşti

Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 5’inci gününde Hamas’ın 10 İsrailli ve 2 Taylandlı esiri serbest bırakmasının ardından, İsrail de 15’i kadın 15’i çocuk olmak üzere toplam 30 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

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5’inci gününde İsrail ve Hamas arasında bir esir takası daha gerçekleşti

Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 5’inci gününde Hamas’ın 10 İsrailli ve 2 Taylandlı esiri serbest bırakmasının ardından, İsrail de 15’i kadın 15’i çocuk olmak üzere toplam 30 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.
Gazze Şeridi’nde 24 Kasım’da başlayan insani aranın 5’inci gününde İsrail ve Hamas arasında bir esir takası daha gerçekleşti.

5’inci gününde İsrail ve Hamas arasında bir esir takası daha gerçekleşti

Hamas tarafından serbest bırakılan 10 İsrailli ve 2 Taylandlı esirin İsrail'e ulaşmasının ardından İsrail de 15’i kadın 15’i çocuk olmak üzere toplam 30 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

5’inci gününde İsrail ve Hamas arasında bir esir takası daha gerçekleşti
Serbest bırakılan bazı İsrailli esirlerin, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün askeri kanadı Kudüs Tugayları tarafından serbest bırakıldığı açıklandı.


Son esir takası ile Gazze Şeridi’nde insani aranın başlamasından bu yana Hamas tarafından 5 grup halinde 60 İsrailli ile en az 21 yabancı uyruklu esir serbest bırakılmış oldu. İsrail tarafından serbest bırakılan Filistinli tutuklu sayısı da 180’e ulaştı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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