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  3. 5'inci katta baca temizlerken, bitişik binadaki balkona düşüp, öldü (2)

5'inci katta baca temizlerken, bitişik binadaki balkona düşüp, öldü (2)

Elazığ'da oturduğu 5 katlı apartmanın çatısında baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek bitişikteki apartmanın birinci katındaki balkona...

5'inci katta baca temizlerken, bitişik binadaki balkona düşüp, öldü (2)

HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da oturduğu 5 katlı apartmanın çatısında baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek bitişikteki apartmanın birinci katındaki balkona düşen Selahattin Karaca (62), Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisteki müdahalenin ardından Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Karaca, doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Karaca'nın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

FOTOĞRAFLI

DHA

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