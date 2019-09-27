5’inci Sultanbeyli Kitap Fuarı başlıyor

Yayınevlerinin ve 100'den fazla yazarın katılacağı 5'inci Sultanbeyli Kitap Fuarı 28 Eylül'de kapılarını açıyor.

5'inci Sultanbeyli Kitap Fuarı, birbirinden değerli yazarların söyleşi ve imza etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. 85 yayınevinin ve 100'den fazla yazarın katılacağı fuar 28 Eylül'de kapılarını açıyor. Kitap fuarı ile ilgili açıklama yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 85 yayınevinin katılımıyla organizasyonun gerçekleştirileceğini ifade etti.

"Okuyan, düşünen, üreten bir nesil hedefimiz var"

Birçok yazarın da imza günü ve söyleşi düzenleyeceğini vurgulayan Keskin, "Kitapla yeni bir dünya kurma niyetimiz var. Okuyan, düşünen, üreten bir nesil hedefimiz var. Yerel yöneticiler olarak halkımıza bu ve benzeri etkinlikleri yapmayı birincil vazife olarak görüyoruz. Şehrimizi imar ederken kültürü, sanatı ve sporu da ihmal etmiyoruz. Bu yatırımların geleceğimizi şekillendiren mihenk taşlarının en önemlileri olduğunun bilincindeyiz" dedi.

Fuarın her yıl özellikle gençlerden büyük ilgi gördüğünü kaydeden Keskin, Sultanbeyli, İstanbul'un en genç nüfusuna sahip ilçelerinin başında geldiğini belirterek, "Gençlerimizi ihmal etme lüksüne sahip değiliz. Bu düşünceyle 5'inci Sultanbeyli Kitap Fuarı'mızın kapılarını açacağız. Bu sene fuarımızın Onur Yazarı Nurullah Genç, Onur Konuğu da Prof. Dr. Ümit Meriç olacak. Ben tüm kitap dostlarını fuarımıza bekliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA