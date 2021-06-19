Son dakika... Milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde aktif olarak kullanılan Facebook, Whatsapp ve İnstagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar genellikle 5xx server error ve Server Hatası ile karşılaşmaktan şikayetçi. Bu kapsamda 5xx server error ne demek? Server Hatası nedir? soruları gündemde. İşte konuya ilişkin bilgiler...

FACEBOOK, İNSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook, Instagram ve WhatsApp dünya genelinde çöktü. Kullanıcılar bir süre uygulamalara erişimde sorun yaşamaya devam edecek. "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, özellikle Avrupa ve Amerika genelinde de erişim sorunu olduğu görülüyor.

SERBER HATASI NE DEMEK?

Kullanıcılar platformlara erişmek istediklerinde "Server Hatası" mesajı ile karşılaşıyor. Mesaj, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

Öte yandan yetkililerden sorunun ne zaman biteceği hakkında henüz açıklama gelmedi .