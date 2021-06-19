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5xx server error ne demek? Server Hatası nedir?

Dünyaca ünlü sosyal medya uygulamalarında an itibariyle sorun yaşanıyor. Kullanıcılar 5xx server error ve Server Hatası ile karşılaşıyor. Facebook, Whatsapp ve İnstagram'a erişim sorunun yaşanmasının ardından internet üzerinden konu ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki 5xx server error ne demek? Server Hatası nedir?

5xx server error ne demek? Server Hatası nedir?

Son dakika... Milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde aktif olarak kullanılan Facebook, Whatsapp ve İnstagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar genellikle 5xx server error ve Server Hatası  ile karşılaşmaktan şikayetçi. Bu kapsamda 5xx server error ne demek? Server Hatası nedir?  soruları gündemde. İşte konuya ilişkin bilgiler...

FACEBOOK, İNSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook, Instagram ve WhatsApp dünya genelinde çöktü. Kullanıcılar bir süre uygulamalara erişimde sorun yaşamaya devam edecek.  "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, özellikle Avrupa ve Amerika genelinde de erişim sorunu olduğu görülüyor.

5xx server error ne demek? Server Hatası nedir?

SERBER HATASI NE DEMEK?

Kullanıcılar platformlara erişmek istediklerinde "Server Hatası" mesajı ile karşılaşıyor. Mesaj, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

Öte yandan yetkililerden sorunun ne zaman biteceği hakkında henüz açıklama gelmedi .

5xx server error ne demek? Server Hatası nedir?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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