Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde 17 günlük tam kapanma ilan edilerek birçok iş yerinin çalışma saatlerinde değişkliğe gidildi. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarından olan bankaların da faaliyet saatlerine güncelleme getirildi. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bankada işleri olan vatandaşlar da 6-7-10-11 Mayıs 2021 banka çalışma saatleri | Bankalar bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Kaça kadar açık? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

6-7-10-11 MAYIS 2021 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılan emekli maaş ve ikramiyelerinin salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilebilmesi için banka şubelerinin çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı alındığı öğrenildi. 6 Mayıs Perşembe günü itibarıyla uygulanacak karara göre bankalar, 6, 7, 10, 11 Mayıs tarihlerinde, saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30 arasında hizmet verecek.

BANKALAR BUGÜN SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR (6-7-10-11 MAYIS)

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulunca yapılan düzenlemede, vatandaşların bankalardaki işlerini sabah saat 09.00'dan 16.30'a dek tamamlayabilecekleri ifade edildi.

Yani tüm bankalar, 6 - 7 - 10 - 11 Mayıs tarihleri arasında saat 09.00'da açılacak.

12.30'da öğle saati dolayısıyla faaliyetlerini durduracak olan bankalar 13.30'da tekrar açılarak 16.30'a dek hizmet vermeye devam edecek.

BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK 6,7,10,11 MAYIS

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, bayram öncesi oluşabilecek yoğunluğu azalmak amacıyla bankaların hizmet süreleri de uzatıldı.

Tam kapanma boyunca 16.00'ya dek açık olan bankalar, belirlenen 6,7,10,11 Mayıs tarihleri süresince saat 16.30'a dek açık olacak.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, arife günü olan 12 Mayıs'ta ise bankaların 12.30'a dek faaliyet göstereceği belirtildi. Tam kapanmanın ardından, izlenecek rotaya göre çalışma saatlerini yeniden düzenleyecek olan bankalar, diğer günlerde ise 10.00 - 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir. Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz."