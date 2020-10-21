12 Ekim 2020 tarihinde 2,3,4,8 VE 12.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da , dün yapılan Kabine toplantısında ,''Ortaokul'da 5. lisede ise 9. sınıflarda yüz yüze eğitim 2 Kasım'da başlatıyoruz.'' açıklamasını yaptı. Peki 6, 7, 10 ve 11. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

6,7,10 VE 11 SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

6,7,10 VE 11 sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih henüz belli olmadı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli eğitimle ilgili hafta başında açıklama yapmıştı. Erdoğan 5. 6. 7. sınıflar ve diğer sınıflarda okulların açılacağı tarihle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;

Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek.

Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir.

SAĞLIK BAKANI KOCA: ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇMEKTEN YANAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli il sağlık müdürleri, başhekimler ve saha koordinatörleriyle, Erzurum Şehir Hastanesinde yaptığı değerlendirme toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, daha önce Diyarbakır, Van, İzmir, Samsun ve Adana'da olduğu gibi bugün de Erzurum'da ilgili görevlilerle bir araya geldiğini söyledi.

5 ve 9 sınıflar ne zaman okula başlayacak?