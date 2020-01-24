Deprem mi oldu? Son depremler neler?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Elazığ'nın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem; Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve birçok ilden de hissedildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz saha çalışmalarına başladı, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Elazığ Belediye Başkanı, "Şu ana kadar korkulacak bir durum yok." dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan ise Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Şimdi Elazığ Belediye Başkanı ile görüştüm. Şimdilik, korkulacak bir duyum almadık dedi" ifadelerini kullandıı.

Şimdi Elazığ belediye başkanı ile görüştüm.. şimdilik korkulacak bir duyum almadık dedi... https://t.co/zp1chTF2T0 — Savcı Sayan (@SavciSayan) January 24, 2020

Ayrıntılar geliyor...

Kandilli Rasathanesi'nin deprem paylaşımı

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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