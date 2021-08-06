Yaşar İpek'in Bakan Soylu'ya ricası dikkat çekti:" Bu işe el koyun"Trabzonspor'da Bakasetas son dakikadaki penaltıyı kaçırdı, turu zora soktuYonca Evcimik'in acı günü: "Canım annemizi kaybettik"6 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı |Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı" TRT 1'de!Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nın biyografisi6 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Altın TRT2'de!6 Ağustos 2021 Cuma ATV yayın akışı | Baş Belası yeni gününde, yeni bölümüyle TV'de ilk kez ATV'de6 Ağustos 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle FOX TV'de6 Ağustos 2021 Cuma bugünün spor manşetleri | Trabzonspor ve Galatasaray turu ikinci maça bıraktı6 Ağustos 2021 Cuma Kanal D yayın akışı |Yabancı Sinema: Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti Kanal D'de
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 6 Ağustos 2021 Cuma ATV yayın akışı | Baş Belası yeni gününde, yeni bölümüyle TV'de ilk kez ATV'de

6 Ağustos 2021 Cuma ATV yayın akışı | Baş Belası yeni gününde, yeni bölümüyle TV'de ilk kez ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de Bir Zamanlar Çukurova dizisinin tekrarı ekranlara gelecek. Akşam ise sevilen dizi Baş Belası yeni bölümüyle ekrana geliyor. İşte 6 Ağustos 2021 Cuma ATV yayın akışı...

6 Ağustos 2021 Cuma ATV yayın akışı | Baş Belası yeni gününde, yeni bölümüyle TV'de ilk kez ATV'de

ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekranlarda olurken hemen ardından Kardeşlerim dizisi tekrar bölümleriyle izleyici karşısına geçiyor 14:00'da yerli sinema Nadide Hayat verilirken, akşam ise yabancı sinema: Mumya ATV ekranlarında yerini alıyor. İşte 6 Ağustos 2021 Cuma ATV yayın akışı...

6 AĞUSTOS 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Unutma (Yerli Sinema)

16:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT