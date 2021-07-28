Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 6 Ağustos 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

6 AĞUSTOS 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



12:00

Real Sociedad - Eibar

Hazırlık Maçı

Real Sociedad Youtube



13:00

Gamba Osaka - Yokohama Marinos

Japonya J.League

Bilyoner TV



14:00

Japonya - Meksika

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Erkekler Bronz Madalya

Eurosport 5



14:45

Albirex Niigata - Tanjong Pagar

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



17:00

Ufa - Lokomotiv Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

Bravo - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

PSG - Lyon

Kadınlar Fransa Dostluk Kupası 3.lük

Bein Sports 4



19:30

Silkeborg - Viborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



19:30

Hvidovre IF - F.Amager

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Legion - Parnu JK

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



20:00

AC Horsens - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

Adana Demirspor - Beşiktaş

Hazırlık Maçı

A Spor



21:00

Zlate Moravce - Senica

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



21:00

Bandırmaspor - Karacabey Bld.

Hazırlık Maçı

Bandırmaspor TV Youtube



21:30

FC Midtjylland - Vejle

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



21:30

Mioveni - Cluj

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:30

Real Sociedad - Osasuna

Hazırlık Maçı

Real Sociedad Youtube



21:45

Club Brugge - Cercle Brugge

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV



21:45

Bremer - Bayern Münih

Almanya Kupası DFB Pokal

Spor Smart, Smart Spor HD



21:45

Bournemouth - WBA

İngiltere Championship

Bein Sports 3, Bilyoner TV



21:45

Derry City - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Monaco - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:00

Remo - Operario

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:00

Roma - Bayern Münih

Kadınlar Fransa Dostluk Kupası Final

Bein Sports 4



22:15

Sporting Lisbon - Vizela

Portekiz Liga NOS

S Sport 2S Sport Plus, Bilyoner TV



