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6 Ağustos 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

6 Ağustos 2021 Cuma bugünün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 6 Ağustos 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

6 Ağustos 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 6 Ağustos 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

6 AĞUSTOS 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


12:00
Real Sociedad - Eibar
Hazırlık Maçı
Real Sociedad Youtube

13:00
Gamba Osaka - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV

14:00
Japonya - Meksika
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Erkekler Bronz Madalya
Eurosport 5

14:45
Albirex Niigata - Tanjong Pagar
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

17:00
Ufa - Lokomotiv Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

18:00
Bravo - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
PSG - Lyon
Kadınlar Fransa Dostluk Kupası 3.lük
Bein Sports 4

19:30
Silkeborg - Viborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:30
Hvidovre IF - F.Amager
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

19:30
Legion - Parnu JK
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

20:00
AC Horsens - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

21:00
Adana Demirspor - Beşiktaş
Hazırlık Maçı
A Spor

21:00
Zlate Moravce - Senica
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

21:00
Bandırmaspor - Karacabey Bld.
Hazırlık Maçı
Bandırmaspor TV Youtube

21:30
FC Midtjylland - Vejle
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

21:30
Mioveni - Cluj
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:30
Real Sociedad - Osasuna
Hazırlık Maçı
Real Sociedad Youtube

21:45
Club Brugge - Cercle Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV

21:45
Bremer - Bayern Münih
Almanya Kupası DFB Pokal
Spor Smart, Smart Spor HD

21:45
Bournemouth - WBA
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:45
Derry City - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
Monaco - Nantes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00
Remo - Operario
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Roma - Bayern Münih
Kadınlar Fransa Dostluk Kupası Final
Bein Sports 4

22:15
Sporting Lisbon - Vizela
Portekiz Liga NOS
S Sport 2S Sport Plus, Bilyoner TV

 

 

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