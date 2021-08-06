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6 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları

On Numara'da heyecan dorukta.6 Ağustos Cuma günkü On Numara çekilişinde büyük ikramiye 115 bin TL. İşte 6 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

6 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta.  On Numara'nın 6 Ağustos Cuma günkü çekilişinde büyük ikramiye 115 bin TL. Bu kapsamda On Numara'nın 6 Ağustos Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 6 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...  

6 AĞUSTOS 2021 CUMA ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

6 Ağustos Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ON NUMARA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

6 Ağustos 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN 

ON NUMARA 2 AĞUSTOS 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 Ağustos Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

01 02 04 08 10 16 21 25

33 36 39 44 45 53 54 60

64 65 70 72 74 76

2 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları

2 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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