6 Ağustos 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 6 Ağustos 2021 Cuma Show TV yayın akışına yer verdik. 13:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken hemen ardından Kuzey Yıldızı ekrana geliyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...

6 AĞUSTOS 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI



06.00 Kalp Atışı

08.30 Bu Sabah

11:00 Yeni Gelin

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Kuzey Yıldızı

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show