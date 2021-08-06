6 Ağustos 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'de
Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Kalp Atışı dizisi ile başlayan kanal hemen ardından Bu Sabah programını ekrana veriyor. Akşam ise Güldür Güldür Show'un tekrar bölümlerini ekrana veriyor. İşte 6 Ağustos 2021 Cuma Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 6 Ağustos 2021 Cuma Show TV yayın akışına yer verdik. 13:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken hemen ardından Kuzey Yıldızı ekrana geliyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...
6 AĞUSTOS 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kalp Atışı
08.30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Kuzey Yıldızı
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show