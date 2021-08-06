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6 Ağustos 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Kalp Atışı dizisi ile başlayan kanal hemen ardından Bu Sabah programını ekrana veriyor. Akşam ise Güldür Güldür Show'un tekrar bölümlerini ekrana veriyor. İşte 6 Ağustos 2021 Cuma Show TV yayın akışı...

6 Ağustos 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 6 Ağustos 2021 Cuma Show TV yayın akışına yer verdik. 13:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken hemen ardından Kuzey Yıldızı ekrana geliyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...

6 AĞUSTOS 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI


06.00 Kalp Atışı

08.30 Bu Sabah

11:00 Yeni Gelin

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Kuzey Yıldızı

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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