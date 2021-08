6 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Altın TRT2'de!

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 6 Ağustos Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:30'da Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı ekrana geliyor. Akşam Yabancı Sinema: Altın TRT2 ekranlarında oluyor.

6 AĞUSTOS 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:30 Anjelika Akbar İle Sesler

06:00 Geziyorum

06:30 Hayat Sanat

07:00 Anadolu Arkeolojisi

07:30 Yeryüzleri

07:45 Aramızda Müzik Var

08:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

09:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

10:30 Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı (Saint - Saëns: Carnaval of the Animals from Santa Cecilia)

11:15 Sinema +

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

14:30 Evliya Çelebi

15:00 Anjelika Akbar İle Sesler

15:30İ zler Suretler

15:45 Kısa Bir Ara

16:00 Felsefe Söyleşileri

17:00 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

17:50 Türkiye Ekspresi

18:00 Hayat Sanat

18:30 Geri Dönüşen Sanat

18:45 Randevu

19:00 Karalama Defteri

19:30 Bir Macar Gecesi Konseri (BBC Proms: Iván Fischer Conducts an Hungarian Night)

21:15 Yabancı Sinema: Altın (Gold)

23:20 Müzelerin Yıldızları

23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler