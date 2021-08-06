6 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Altın TRT2'de! 6 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Anadolu Arkeolojisi ekrana gelirken 09:30'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Altın izleyiciyle buluşuyor. İşte 6 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

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TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 6 Ağustos Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:30'da Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı ekrana geliyor. Akşam Yabancı Sinema: Altın TRT2 ekranlarında oluyor. 6 AĞUSTOS 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:30 Anjelika Akbar İle Sesler 06:00 Geziyorum 06:30 Hayat Sanat 07:00 Anadolu Arkeolojisi 07:30 Yeryüzleri 07:45 Aramızda Müzik Var 08:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers ) 09:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 10:30 Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı (Saint - Saëns: Carnaval of the Animals from Santa Cecilia) 11:15 Sinema + 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 14:30 Evliya Çelebi 15:00 Anjelika Akbar İle Sesler 15:30İ zler Suretler 15:45 Kısa Bir Ara 16:00 Felsefe Söyleşileri 17:00 Belgesel : Sayılar ( Numbers ) 17:50 Türkiye Ekspresi 18:00 Hayat Sanat 18:30 Geri Dönüşen Sanat 18:45 Randevu 19:00 Karalama Defteri 19:30 Bir Macar Gecesi Konseri (BBC Proms: Iván Fischer Conducts an Hungarian Night) 21:15 Yabancı Sinema: Altın (Gold) 23:20 Müzelerin Yıldızları 23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler trt2yayın akışıcuma