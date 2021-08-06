6 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Altın TRT2'de!
6 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Anadolu Arkeolojisi ekrana gelirken 09:30'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Altın izleyiciyle buluşuyor. İşte 6 Ağustos 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 6 Ağustos Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 10:30'da Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı ekrana geliyor. Akşam Yabancı Sinema: Altın TRT2 ekranlarında oluyor.
6 AĞUSTOS 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:30 Anjelika Akbar İle Sesler
06:00 Geziyorum
06:30 Hayat Sanat
07:00 Anadolu Arkeolojisi
07:30 Yeryüzleri
07:45 Aramızda Müzik Var
08:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )
09:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
10:30 Belgesel: Camille Saint - Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı (Saint - Saëns: Carnaval of the Animals from Santa Cecilia)
11:15 Sinema +
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
14:30 Evliya Çelebi
15:00 Anjelika Akbar İle Sesler
15:30İ zler Suretler
15:45 Kısa Bir Ara
16:00 Felsefe Söyleşileri
17:00 Belgesel : Sayılar ( Numbers )
17:50 Türkiye Ekspresi
18:00 Hayat Sanat
18:30 Geri Dönüşen Sanat
18:45 Randevu
19:00 Karalama Defteri
19:30 Bir Macar Gecesi Konseri (BBC Proms: Iván Fischer Conducts an Hungarian Night)
21:15 Yabancı Sinema: Altın (Gold)
23:20 Müzelerin Yıldızları
23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler