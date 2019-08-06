6 Ağustos bugün hangi diziler var? |6 Ağustos Salı yayın akışı

6 Ağustos Salı bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Ağustos Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

6 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 6 Ağustos Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

6 Ağustos ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Atv gün ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kimse Bilmez

00.20 Deli Yürek:Bumerang Cehennemi

6 Ağustos KANAL D Yayın Akışı

9.00 Küçük ağa

11.15 Magazin D yaz

12:30 Zalim İstanbul

15:15 Aşk-ı Memnu

17:00 Yaralı kuşlar

18:45 Kanal D haber

20:00 Max Steel

21:45 211

6 Ağustos Salı STAR TV Yayın Akışı

07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün

09:45 Kiralık Aşk

12:30 Yüksek Sosyete

15:30 Erkenci Kuş

18:45 STAR HABER

20:00 Erkenci Kuş

00.15 Benim Tatlı Yalanım

6 Ağustos Salı SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Aşk laftan anlamaz

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 Yeni Gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Rubato Zamanı

6 Ağustos FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Bir Aile Hikayesi

12:15 Yasak Elma

13:45 Her Yerde Sen

16:30 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile Ana haber

20:00 Yaparsın aşkım

00.15 Her Yerde Sen

6 Ağustos TV8 Yayın Akışı

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR

09:15 Gel Konuşalım /Canlı

11:00 Güle Güle oturun

13:30 Kızım

15:45 Bugün Düğümüz Var

19:00 Oynat Bakalım

20:00 Ustalar Alemi / TV'de İlk

22.15 Annemin Yarası

6 Ağustos TRT1 Yayın Akışı

09:05 Hangimiz Sevmedik

11:50 Kalk Gidelim

13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir

15:25 Seksenler

17:40 Muhteşem Kraliçe

19:00 ANA HABER

20:00 Aileler yarışıyor

23:35 Ev Sineması "Çelo"