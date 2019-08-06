6 Ağustos bugün hangi diziler var? |6 Ağustos Salı yayın akışı
6 Ağustos Salı kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Ağustos Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
6 Ağustos Salı bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Ağustos Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
6 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 6 Ağustos Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
6 Ağustos ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Atv gün ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kimse Bilmez
00.20 Deli Yürek:Bumerang Cehennemi
6 Ağustos KANAL D Yayın Akışı
9.00 Küçük ağa
11.15 Magazin D yaz
12:30 Zalim İstanbul
15:15 Aşk-ı Memnu
17:00 Yaralı kuşlar
18:45 Kanal D haber
20:00 Max Steel
21:45 211
6 Ağustos Salı STAR TV Yayın Akışı
07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün
09:45 Kiralık Aşk
12:30 Yüksek Sosyete
15:30 Erkenci Kuş
18:45 STAR HABER
20:00 Erkenci Kuş
00.15 Benim Tatlı Yalanım
6 Ağustos Salı SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Aşk laftan anlamaz
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 Yeni Gelin
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Rubato Zamanı
6 Ağustos FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Bir Aile Hikayesi
12:15 Yasak Elma
13:45 Her Yerde Sen
16:30 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile Ana haber
20:00 Yaparsın aşkım
00.15 Her Yerde Sen
6 Ağustos TV8 Yayın Akışı
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı
11:00 Güle Güle oturun
13:30 Kızım
15:45 Bugün Düğümüz Var
19:00 Oynat Bakalım
20:00 Ustalar Alemi / TV'de İlk
22.15 Annemin Yarası
6 Ağustos TRT1 Yayın Akışı
09:05 Hangimiz Sevmedik
11:50 Kalk Gidelim
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:25 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 Aileler yarışıyor
23:35 Ev Sineması "Çelo"
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