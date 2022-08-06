6 Ağustos Cumartesi hava durumu: Meteoroloji o şehirleri uyardı! Yer yer kuvvetli yağış bekleniyor! Sel, su baskını, dolu yağışı olabilir!

Hafta sonu geldi, aileler, arkadaşlar tatil olan iki günü değerlendirmek için planlar yapmaya başladı. Vatandaşlar günlük planlamalarını yaparken hava durumunun nasıl olacağını merak edip internetten araştırıyor. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük yayınladığı rapora göre 6 Ağustos Cumartesi günü hava durumu nasıl olacak ? İşte il, il detaylar...
6 AĞUSTOS CUMARTESİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük yaptığı hava durumu tahmin raporuna göre 6 Ağustos Cumartesi gününün hava durumu değerlendirmesi şöyle:
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul’un kuzey ilçeleri, Kırklareli kıyıları, Antalya’nın batı iç kesimleri, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kütahya, Manisa’nın doğusu, Uşak, Afyon’un kuzey ve batısı, Eskişehir çevreleri, Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların öğle saatlerinden sonra Kütahya, Manisa’nın doğusu, Uşak, Afyon’un kuzey ve batısı, Eskişehir çevreleri, Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli kıyıları ve İstanbul'un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 35°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Manisa'nın doğusu, Uşak, Kütahya çevreleri ile Afyon'un kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 38°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi ile Antalya'nın batı iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 35°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile yarın Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.