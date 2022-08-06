6 Ağustos Cumartesi hava durumu: Meteoroloji o şehirleri uyardı! Yer yer kuvvetli yağış bekleniyor! Sel, su baskını, dolu yağışı olabilir!

Hafta sonu geldi, aileler, arkadaşlar tatil olan iki günü değerlendirmek için planlar yapmaya başladı. Vatandaşlar günlük planlamalarını yaparken hava durumunun nasıl olacağını merak edip internetten araştırıyor. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük yayınladığı rapora göre 6 Ağustos Cumartesi günü hava durumu nasıl olacak ? İşte il, il detaylar...

6 AĞUSTOS CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük yaptığı hava durumu tahmin raporuna göre 6 Ağustos Cumartesi gününün hava durumu değerlendirmesi şöyle:

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul’un kuzey ilçeleri, Kırklareli kıyıları, Antalya’nın batı iç kesimleri, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kütahya, Manisa’nın doğusu, Uşak, Afyon’un kuzey ve batısı, Eskişehir çevreleri, Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Kütahya, Manisa’nın doğusu, Uşak, Afyon’un kuzey ve batısı, Eskişehir çevreleri, Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli kıyıları ve İstanbul'un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 35°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Manisa'nın doğusu, Uşak, Kütahya çevreleri ile Afyon'un kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 38°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi ile Antalya'nın batı iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 35°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile yarın Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.