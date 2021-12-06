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6 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

5 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 6 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

6 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

13:00
Şanlıurfaspor - Pendikspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Fatsa Bld. - Kahta 02
TFF 3. Lig
Altaş TV Ordu

18:00
Suriye - Moritanya
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

18:00
Tunus - BAE
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

18:00
Real Zaragoza - Eibar
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:30
Arges - Gaz Metan
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

20:00
Konyaspor - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Göztepe - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

20:00
Ankaragücü - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
Menemenspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2

20:00
Istra 1961 - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Fredrikstad - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Warta - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

20:15
Cartagena - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:30
Empoli - Udinese
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:30
Lamia - Giannina
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

21:30
Botosani - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

22:00
Umman - Bahreyn
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

22:00
Katar - Irak
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

22:00
Ajax - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Jong AZ - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Jong PSV - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:00
Jong Utrecht - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

22:45
Cagliari - Torino
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:45
Niort - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00
Everton - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus

23:00
Getafe - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

23:00
Girona - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:15
Vizela - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

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