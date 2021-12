Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

13:00

Şanlıurfaspor - Pendikspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



13:00

Fatsa Bld. - Kahta 02

TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu



18:00

Suriye - Moritanya

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



18:00

Tunus - BAE

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



18:00

Real Zaragoza - Eibar

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



18:30

Arges - Gaz Metan

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



20:00

Konyaspor - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

Göztepe - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



20:00

Ankaragücü - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



20:00

Menemenspor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2



20:00

Istra 1961 - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Fredrikstad - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Warta - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



20:15

Cartagena - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:30

Empoli - Udinese

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



20:30

Lamia - Giannina

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



21:30

Botosani - Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:00

Umman - Bahreyn

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



22:00

Katar - Irak

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



22:00

Ajax - FC Emmen

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Jong AZ - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Jong PSV - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Jong Utrecht - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:45

Cagliari - Torino

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



22:45

Niort - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV



23:00

Everton - Arsenal

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus



23:00

Getafe - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV



23:00

Girona - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:15

Vizela - Belenenses

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV