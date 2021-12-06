6 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
5 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 6 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Aralık 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
13:00
Şanlıurfaspor - Pendikspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Fatsa Bld. - Kahta 02
TFF 3. Lig
Altaş TV Ordu
18:00
Suriye - Moritanya
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
18:00
Tunus - BAE
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
18:00
Real Zaragoza - Eibar
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
18:30
Arges - Gaz Metan
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
20:00
Konyaspor - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Göztepe - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Ankaragücü - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Menemenspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
20:00
Istra 1961 - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Fredrikstad - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Warta - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:15
Cartagena - Tenerife
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:30
Empoli - Udinese
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:30
Lamia - Giannina
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Botosani - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Umman - Bahreyn
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
22:00
Katar - Irak
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
22:00
Ajax - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong AZ - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong PSV - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong Utrecht - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:45
Cagliari - Torino
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:45
Niort - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
Everton - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
23:00
Getafe - Athletic Bilbao
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Girona - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:15
Vizela - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV