6 Aralık 2022 Salı burç yorumu | Başak, tartışmalara dikkat et, Kova, yeni bir sayfa açmanın vakti!

SEVGİLİ KOÇ; Bugün bazı radikal kararlar alabilirsin. Kendin için en iyi olanı seçeceğin ve ilerleyeceğin yollarda en büyük destekçin sevdiklerin olacak. İçinden gelmeyen ve sana bir fayda sağlamayan her şeyden uzaklaşacaksın. Kariyerinde ve aşk hayatında hayalini kurduğun şeyler yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyor. Kendini değişime hazırla.

SEVGİLİ BOĞA; Günün ailenden gelecek bir haber sonrası çok güzel geçecek. Herkesin uzun zamandır beklediği, olması için dualar ettiği şeyler bir bir gerçekleşiyor. Sen de kendini içine daldığın kuruntu ve korkulardan arındır. Olması gereken şeyler er ya da geç gerçekleşiyor. Elinden gelenin en iyisini yap ve olacakları izlemeye başla.

SEVGİLİ İKİZLER; Her şeyin üst üste geleceği bu günde kendini gergin hissedebilirsin. Zor günlerin bir gün biteceğini unutma ve zor da olsa bir şeyler için sabret, çabala. Kendini dış dünyada soyutlamamaya çalış. Bugün alacağın bazı haberler keyfini yerine getirebilir. Partnerin ile aranızdaki soğukluğu daha fazla devam ettirme, güzel bir adım at.

SEVGİLİ YENGEÇ; Güne alacağın bir haber sonrası kıpır kıpır şekilde başlayabilirsin. Uzun zamandır hayalini kurduğun, gerçekleşmesinden ümidini kestiğin o şey sana doğru geliyor. Her şeyin çok farklı olacağı bir dönemdesin. İş hayatındaki başarın fark ediliyor ve görülüyor. Sen kendine güvenerek adım attığın her şeyde başarılı oluyorsun. Böyle devam et.

SEVGİLİ ASLAN; Geçmişte yaptığın bazı hatalar bugün başını ağrıtabilir. Sen her ne kadar çaba göstersen de bazı şeyler yaşanıyor. Seyirci kalıp üzülmek yerine elinden gelenleri yapmalısın. Çevrendeki dikkatini yalnızca sana vermiş birisi olabilir. Samimiyet kurmadan önce dikkatli bir şekilde o insanı tanımadan fayda var. Hayatının nasıl geçeceğini belirlemek senin elinde, kararlarını güzel bir şekilde ver.

SEVGİLİ BAŞAK; Her şey olması gerektiği gibi ve yaşanması gerektiği için yaşanıyor. Sen kendini yıpratmak yerine günün tadını çıkar. Gelip geçici şeyler için kendini tüketme. Güzel olanın devam etmesini istiyorsan elini taşın altına koymasını bil. Çabala ve bir şeyler için emek verdiği göster. İş arkadaşlarınla devam eden bir tartışman varsa bugün ekstra dikkatli olmalısın.

SEVGİLİ TERAZİ; Alacağın bazı haberler seni yıkabilir. Kendini hiç hak etmediğin yerlerde bulabilirsin. Ancak vazgeçmemen ve senin için iyi olmadığını düşündüğün şeylere son vermek için bir şeyler yapmalısın. Aile içinde desteğini senden hiç esirgemeyen büyüğünün söylediklerine kulak vermelisin. Göremediğin çok şey var.

SEVGİLİ AKREP; Kendini uzak diyarlarda yapayalnız hissedebilirsin. Kimsenin seni anlamadığını düşündüğün bu günlerde uzanacak bir el var. İçinden geleni yapmalı ve bu insanın yardımına karşılık vermelisin. Sen her ne kadar istemesen de yaşanması gerekenler yaşanıyor. Güzel bir şekilde son vermek senin elinde, çabanı göster.

SEVGİLİ YAY; Telefon trafiği ile başlayacağın bu günde sürpriz bir konuşmalarda yapabilirsin. Aklında olmayan şeyleri yaşayacağın bu günde hiç olmadığın kadar iyi hissedeceksin. Alacağın bazı kararlarda kariyerinde yeni bir sayfa başlayabilir. Kendin için iyi olanı ve fayda sağlayacak olanı seç.

SEVGİLİ OĞLAK; Her şeyin bir anda nasıl da değişebileceğine şahit olacağın gündesin. Kendini bir anda hayal etmediğin işlerin içinde bulabilirsin. Sakinliğini korumalı ve her şeyin üstesinden güzel bir şekilde gelmek için çaba vermelisin. Kendin için iyi olanı yaparken etrafının tavsiyelerine de kulak vermelisin. Yanlış ifadelerden kaçın.

SEVGİLİ KOVA; Güne sağlık problemlerin ile başlayabilirsin. Kendine ekstra bir şekilde devam etmen gereken günlerde yapman gerekenleri biraz ertelemelisin. Senin için her ne kadar zor da olsa bazı şeylere veda etmenin vakti geldi. Hayatına yeni bir sayfa açıp, değer vermeyen, fayda sağlayamayan her şeyden uzaklaşmalısın.

SEVGİLİ BALIK; Güne gelecek olan sürpriz bir teklifle başlayabilirsin. Elini ayağına dolaştıracak olan şeylerde sakin bir şekilde kalmalı ve istekli olduğunu çok fazla belli etmemelisin. Sevenin olduğu kadar sevmeyen insanların olduğu çevrende hevesini kursağında bırakacak olan insanlara karşı dikkatli olmalısın.