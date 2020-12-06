6 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni bölümde neler olacak?
Kanal D'nin 6 Aralık 2020 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında sevilen programlarından "Konuştukça" yayınlanırken, akşam ise "Çok Güzel Hareketler Bunlar" seyirci karşısında olacak. İşte Kanal D 6 Aralık Pazar yayın akışı...
6 Aralık Pazar yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Güne "Konuştukça" programı ile başlarken, günün ikinci yarısında ise sevilen televizyon şovu "Çok Güzel Hareketler Bunlar" yeni bölümüyle seyirci karşısında yerini alacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Aralık Pazar Kanal D yayın akışı...
KANAL D 6 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 İyi Aile Babası
16:15 Bir Annenin Günahı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
23:45 İyi Aile Babası
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yepyeni skeçleriyle 20.00!da Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Yani bölümde neler olacak, hangi skeçler yer alacak merak edenler linke aşağıdaki linkten yeni bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz...
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE