6 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni bölümde neler olacak?

6 Aralık Pazar yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Güne "Konuştukça" programı ile başlarken, günün ikinci yarısında ise sevilen televizyon şovu "Çok Güzel Hareketler Bunlar" yeni bölümüyle seyirci karşısında yerini alacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Aralık Pazar Kanal D yayın akışı...

KANAL D 6 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 İyi Aile Babası

16:15 Bir Annenin Günahı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

23:45 İyi Aile Babası

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yepyeni skeçleriyle 20.00!da Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Yani bölümde neler olacak, hangi skeçler yer alacak merak edenler linke aşağıdaki linkten yeni bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE