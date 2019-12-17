6 ay balkonları kullanan Denizlilere büyükşehirden müjdeli haber

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, aldığı karar ile kentte yeni yapılacak yapılarda kısıtlanarak yüzde 10'a düşürülen balkon büyüklüğünü yüzde 20'ye çıkardı. Yılda 6 aya yakın ılıman iklim şartlarının yaşandığı Denizli'de balkon kullanımını artırmasından dolayı talebin vatandaşlardan geldiği öğrenildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, vatandaşları ve inşaat sektörünü rahatlatacak bir değişikliği kabul ederek önemli bir karara imza attı. Yapılan düzenlemeyle yeni yapılacak yapılarda kısıtlanan balkon büyüklüğü bu kararla birlikte artırılmış oldu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın önerisiyle Büyükşehir Belediye Meclisi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde vatandaşları ve inşaat sektörünü rahatlatacak önemli bir değişikliğe imza attı. Aralık ayı meclis oturumunda kabul edilerek yürürlüğe giren düzenleme ile Denizli sınırları içerisinde yer alan yapılaşmaların yöresel yaşam biçimi ve coğrafi iklim şartlarını dikkate alarak, yapılaşmalarda uygulama bütünlüğü oluşturup, daha kullanılabilir ve yaşanabilir balkonlar oluşturabilmek amacıyla balkonların metrekaresi artırıldı. Açılan mahkeme kararları sonucu yönetmelikte yapılan düzenlemeyle birlikte yeni inşa edilecek yapılarda kısıtlanan balkon büyüklükleri bu kararla birlikte arttırılmış oldu.

Kararla asma kat yapılabilmesinin önü de açıldı

Denizli'de yılda 6 aya yakın ılıman iklim şartlarının yaşanması balkon kullanımını artırdığı, vatandaşların talepleri doğrultusunda hazırlanan düzenlemeyle de daha büyük balkonların yapılmasının önündeki yasal engelin kaldırıldığı ifade edildi. Bu kararla birlikte aynı zamanda inşaat sektöründe sıkıntılar oluşturan zemin terası, açık yüzme havuzu ve kat holleri ile ilgili düzenlemeler de yapıldı. Yine küçük sanayi alanlarında küçük işletmelerin asma kat yapabilmesinin engelini aşacak bir karar alınarak bu alanlarda asma kat yapılabilmesinin önü açıldı.

"Net alan yüzde 10'dan fazla olamaz hükmünü genişlettik"

Meclis üyelerine konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, imar yönetmeliğine açılan davalar sonucu iptallerin söz konusu olduğunu, ona göre düzenlemeler yapıldığına dikkat çekerek, "Ortak kullanım alanına bazı kısıtlamalar gelmişti. Net alanının yüzde 10'undan fazla balkon yapılamayacağı maddesi Denizli'yi çok etkileyen bir maddeydi. Yine küçük sanayi alanlarını olumsuz etkileyen hususlar vardı. Tüm ilgili kişilerle bu durumu değerlendirerek, konuyu bugüne taşıdık. Almış olduğumuz karar ile daha önce balkonda net alanın yüzde 10'undan fazla genişliği olamaz hükmünü yüzde 20'den fazla olamaz hükmüyle artırmış oluyoruz" diye konuştu.

"Amacımız Denizli'de balkonsuz ev kalmasın"

Balkon kullanımının Denizli'de özellikle ılıman iklimin varlığı ile büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Osman Zolan, şöyle devam etti:

"Buradaki amacımız, Denizli'de balkonsuz ev kalmasın. Balkonsuz ev olmasın. İnşallah hem inşaat sektörüne bu konuda bir ivme kazandırmış olacağız, hem de vatandaşlarımızın balkonları kullanım noktasında üst seviyede konfor sağlamış olacağız. Büyükşehir Belediye Meclisi olarak hep birlikte almış olduğumuz karar 19 ilçemizi de kapsayan bir karar olacak. İnşallah şehrimize hayırlı olur, vatandaşlarımıza o konforu sağlamış oluruz"

Konuşmanın ardından yapılan oylamada kabul edilen karar sonrası Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde vatandaşları ve inşaat sektörünü rahatlatacak önemli bir değişikliğe imza atıldı.

Kaynak: İHA