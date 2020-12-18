Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Tuncay Mataracı neden öldü?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 18 Aralık Cuma 2020Ankara Keçiörengücü - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Bir dönemin gözde isimlerinden Bora Gencer'den şok açıklama: "Özel görüntülerimi çektiler!"Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 18 Aralık PerşembeDiyarbakır'da yaşanan sisli hava nedeniyle uçak seferleri iptal edildiMüge Anlı bugün CANLI İZLE linki 18 Aralık Cuma| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBESon dakika | BDDK açıkladı: Kredi kartı taksitlerinin süresi değiştiAdana'da ablukaya aldıkları işçinin 21 bin lirasına çalan hırsızlar yakalandı!Elazığ’da kardeşini sokak ortasında silahla yaraladı! Ardından aracına binip kaçtı
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. 6 aydır korona vakası görülmedi! O ülke aşıyı ücretsiz dağıtacak

6 aydır korona vakası görülmedi! O ülke aşıyı ücretsiz dağıtacak

Tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden koronavirüsün yaklaşık 6 aydır görülmediği Yeni Zelanda'da virüs aşısı halka ücretsiz dağıtılacak. Başbakan Jacinda Ardern, yaptığı açıklamada aşı için 4 farklı firmayla anlaşma yaptıklarını belirtti. Ardern, ayrıca aşıyı komşu ada ülkelerine de ücretsiz olarak vereceklerini açıkladı.

6 aydır korona vakası görülmedi! O ülke aşıyı ücretsiz dağıtacak

5 Milyon nüfusa sahip olan Yeni Zellanda'da bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti. Toplam 2 bin 100 vakanın bildirildiği ülkede vatandaşların koronavirüs aşısını ücretsiz olabilecekleri duyuruldu. Hükümet  4 farklı şirketten 18 milyon doza yakın aşı satın alarak kendi halkı başta olmak üzere komşu ülkelere ücretsiz aşı dağıtacak.

Başbakan Jacinda Ardern söz konusu aşıların komşu ülkeler Tokelau, Cook Adaları, Niue, Samoa, Tonga ve Tuvalu'ya da ücretsiz temin edileceğini kaydetti.

"AŞILAMA ÇALIŞMALARI HAFTALAR DEĞİL AYLAR SÜREBİLİR"

Euronews'in haberine göre; Ardern, "Bugüne kadar tüm dünya ülkeleri ve tüm gezegen nüfusu aynı anda aşı yaptırmamıştı. Aşılama çalışmaları haftalar değil aylar sürebilir. Ancak yaptığımız ön aşı alımları sonrası Yeni Zelanda iyi bir konumda. Güvenlik sorunları çözülür çözülmez aşı kampanyasını başlatacağız. " diye konuştu.

6 aydır korona vakasının görülmedi! O ülke aşıyı ücretsiz dağıtacak

HERKESE 2 DOZ AŞI YAPILACAK

Aşı kampanyası kapsamında Pfizer-BioNTech, Janssen Pharmaceutica, Novavax ve Oxford-AstraZenica gibi 4 farklı firmayla anlaşma yapan Yeni Zelanda hükümeti toplamda 18 milyon doza yakın aşı satın alacak.Aşıların etkili olabilmesi için her bir bireye 2 doz yapılması öngörülüyor. Bu da, 9 milyon kişiye yetecek kadar aşı alındığı anlamına geliyor.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT