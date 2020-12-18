6 aydır korona vakası görülmedi! O ülke aşıyı ücretsiz dağıtacak

5 Milyon nüfusa sahip olan Yeni Zellanda'da bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti. Toplam 2 bin 100 vakanın bildirildiği ülkede vatandaşların koronavirüs aşısını ücretsiz olabilecekleri duyuruldu. Hükümet 4 farklı şirketten 18 milyon doza yakın aşı satın alarak kendi halkı başta olmak üzere komşu ülkelere ücretsiz aşı dağıtacak.

Başbakan Jacinda Ardern söz konusu aşıların komşu ülkeler Tokelau, Cook Adaları, Niue, Samoa, Tonga ve Tuvalu'ya da ücretsiz temin edileceğini kaydetti.

"AŞILAMA ÇALIŞMALARI HAFTALAR DEĞİL AYLAR SÜREBİLİR"

Euronews'in haberine göre; Ardern, "Bugüne kadar tüm dünya ülkeleri ve tüm gezegen nüfusu aynı anda aşı yaptırmamıştı. Aşılama çalışmaları haftalar değil aylar sürebilir. Ancak yaptığımız ön aşı alımları sonrası Yeni Zelanda iyi bir konumda. Güvenlik sorunları çözülür çözülmez aşı kampanyasını başlatacağız. " diye konuştu.

HERKESE 2 DOZ AŞI YAPILACAK

Aşı kampanyası kapsamında Pfizer-BioNTech, Janssen Pharmaceutica, Novavax ve Oxford-AstraZenica gibi 4 farklı firmayla anlaşma yapan Yeni Zelanda hükümeti toplamda 18 milyon doza yakın aşı satın alacak.Aşıların etkili olabilmesi için her bir bireye 2 doz yapılması öngörülüyor. Bu da, 9 milyon kişiye yetecek kadar aşı alındığı anlamına geliyor.