6 bin 500 TL ceza yazılan driftçi gençten şaşırtan cevap: ''Yine olsa yine yaparım''
Antalya'da gece saatlerinde aracıyla drift yapan gencin videosu gece bekçileri trafından çekilerek, gence 6 bin 500 TL ceza yazıldı. Suç işleyen genç, "Yine olsa yine yaparım. Daha sevgilimi de yanıma alıp drift yapacağım.Bu heyecanı O'na da yaşatmak istiyorum" dedi.
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16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:56
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