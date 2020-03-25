6 bin çöp konteynırı dezenfekte edildi

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelindeki çöp konteynırlarını dezenfekte ediyor.

Hazırlanan takvim kapsamında mahalle mahalle ilaçlama çalışmalarını yürüten Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Fatih Mahallesi ve Güney Mahallesi'ndeki çöp konteynırlarında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Fatih Mahallesi'nde bulunan çöp konteynırlarını dezenfekte eden ekipler, vatandaşlara da konuyla ilgili olarak bilgi verdi. Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, virüsle mücadele kapsamında ilk günden bu yana yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "İlçe genelindeki 6 bin çöp konteynırını dezenfekte ettik" dediler.

Kaynak: İHA