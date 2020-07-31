6 bin TL verip kestiği kurbanın hastalıklı olduğu ortaya çıktı

Kurban Bayramının birinci gününde kurban ibadetini yerine getirmek için Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Yaşar Pekşen ve 2 kişi ortak olarak Canlı Hayvan Pazarı'ndaki bir satıcıdan 3 gün önce büyükbaş hayvan satın aldı. Pekşen kurbanlık hayvanı kendi imkanlarıyla kestikten sonra iç organlarını çıkardığında kaburga ve akciğeri sarmış kabarcıkları fark etti. Daha sonra tanıdığı veteriner ve kasapları arayarak durumu anlattı ve hayvanın hastalık olma durumunu değerlendirerek durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine Dolamantepe Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hayvanda 'tüberküloz' hastalığı olduğunu belirledi. Konuyla alakalı rapor tutan ekipler, etler, sakatatlar ve derinin imha edilmesi için çalışma başlattı.

"KESİNCE HASTALIĞI BELLİ OLDU"

Yaşar Pekşen, olaya ilişkin olarak hayvanı sabah saatlerinde kestiklerini ve akciğerinde değişik bir şeyler çıktığını belirti. Pekşen şunları kaydetti:

"Veteriner, hayvanın tüberküloz olduğunu ve etinin yenmeyeceğini bize söyledi. Üç ortak, kurbanı 6 bin 100 liraya aldık. Kesince hastalığı belli oldu, yoksa hayvan sağlıklı görünüyordu, dış görünüşü güzeldi. Kesimde değişik böyle değişik şeyler çıktı."