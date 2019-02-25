6 evde yıkılma tehlikesi

Kütahya'nın Emet ilçesinde heyelan nedeniyle göçen yola yakın Günlüce köyünde 6 evde çatlaklar meydana geldi.

1 yıl içerisinde dört kez çökmenin yaşandığı yolda son göçük köyün hemen altında, 30 metre uzunluğunda ve 3 metre derinliğinde oluşmuştu. Bölgede bulunan arazilerde de kayma meydana gelirken, oluşan son göçükten sonra köyde yola yakın olan 6 evde irili ufaklı çatlak ve kaymalar meydana geldi. Köyde evlerin kenarlarında kayma olmaması için daha önceden yapılan taş duvarların son göçükten sonra yıkıldığı, bazılarının da yıkılmak üzere olduğu belirtildi. Yalnız yaşayan 68 yaşındaki Hatice Şahin'in 2 katlı evinde oluşan çatlaklar oldukça ciddi boyutlara ulaşırken, her geçen gün ev kaymaya devam ediyor. Hatice Şahin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yol yapılmadan önce evimde hiçbir şey yoktu. Bu yolu yaptılar evim kaymaya başladı. Üst kat, alt kat çatladı. Çatlaklar gün geçtikçe büyüyor. Gidecek başka yerim de yok. Bunu yapanlar önlemini alsın. Bu yol olmadan böyle bir olay ben yaşamıyordum. Özellikle geçen hafta oluşan son göçükten sonra iyice duvarlarımda çatlaklar büyümeye başladı. Ne yapacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA