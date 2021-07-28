Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 6 Eylül 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Eylül 2021 Pazartesi oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

16:00

Cibuti - Nijer

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



16:00

Benin - Demokratik Kongo

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



16:00

Uganda - Mali

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



17:00

Belarus - Rusya

U19 Hazırlık Maçı

Belarus Futbol Federasyonu Youtube



17:00

Cobresal - Nublense

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



18:00

Azerbaycan - Türkiye

U17 Hazırlık Maçı

CBC Sport



19:00

Liberya - Orta Afrika Cumhuriyeti

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



19:00

Gine - Fas

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



19:00

Güney Afrika - Gana

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



20:00

Östersunds - Vasteraas

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Sundsvall - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:30

Şenol Güneş

Basın Toplantısı

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber



21:00

Milli Takım

Antrenman

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber



22:00

Huesca - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Fildişi Sahili - Kamerun

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



22:00

Bolton Wanderers - Burton Albion

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 2

