Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. Şans oyunu severler, On Numara'nın 6 Eylül Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak etti. Bu kapsamda On Numara'nın 6 Eylül Pazartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 6 Eylül 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

6 Eylül PAZARTESİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

6 Eylül Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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6 Eylül 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN

ON NUMARA 3 EYLÜL 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

11 14 18 19 20 26 27 28

29 44 47 50 52 54 55 58

64 65 66 69 70 75

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...