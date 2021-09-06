6 Eylül 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Yol Arkadaşım 2 Star TV'de
Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile başlayan kanal hemen ardından yeni programı Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ekrana geliyor. Akşam ise başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı serinin 2. filmi olan Yol Arkadaşım 2 izleyici karşısına çıkıyor. İşte 6 Eylül 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...
Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 6 Eylül 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Mesut Yar ile programı ekrana gelirken, hemen ardından Sabahın Sultanı Seda Sayan ve Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde ekranlarda oluyor. 16.00'da Star Market yayınlanırken akşam ise başrollerinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın yer aldığı yerli sinema Yol Arkadaşım 2 filmi izleyici ile buluşuyor.
6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile
09:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:45 Star Market
18:30 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2