6 Eylül 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |MasterChef yeni bölümüyle TV8'de6 Eylül 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Yol Arkadaşım 2 Star TV'deBarbaroslar dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda 2021? Barbaroslar konusu ne? Oyuncuları kimler?6 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Barbarları Beklerken TRT 2'deKirli Dilek kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? Dilek Aydoğan kimdir?6 Eylül 2021 Pazartesi günün spor manşetleri | Transferde vites artırıldı!THY'den 6 Eylül için PCR uyarısı: İç hat uçuşlarında başlıyor!6 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi marmaray, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi 2021?İBB duyurdu: İstanbul'da 6 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz olacak!6 Eylül 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Seksenler TRT 1'de
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 6 Eylül 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Yol Arkadaşım 2 Star TV'de

6 Eylül 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Yol Arkadaşım 2 Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile başlayan kanal hemen ardından yeni programı Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ekrana geliyor. Akşam ise başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı serinin 2. filmi olan Yol Arkadaşım 2 izleyici karşısına çıkıyor. İşte 6 Eylül 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...

6 Eylül 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Yol Arkadaşım 2 Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 6 Eylül 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Mesut Yar ile programı ekrana gelirken, hemen ardından Sabahın Sultanı Seda Sayan ve Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde ekranlarda oluyor. 16.00'da Star Market yayınlanırken akşam ise  başrollerinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın yer aldığı yerli sinema Yol Arkadaşım 2 filmi izleyici ile buluşuyor.

6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Mesut Yar ile

09:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00  Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:45 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT