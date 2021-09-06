6 Eylül 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Seksenler TRT 1'de TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 05.30'da Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanal, Tövbeler Olsun ile yayına devam ediyor. 11.50de Benim Adım Melek ekranlarda olurken, 15.50'de Teşkilat ekranlara veriliyor. Akşam ise nostaljik esintisiyle sizlere keyifli anlar yaşatacak Seksenler dizisi yayınlanıyor. İşte 6 Eylül 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 6 Eylül 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 11:50 saatlerinde Benim Adım Melek ekranlarda olurken 15:50'de Teşkilat eski bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Seksenler dizisi TRT 1 ekranlarında oluyor. 6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 06:25 Tövbeler Olsun 09:15 Kalk Gidelim 11:50 Benim Adım Melek 15:50 Teşkilat (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Seksenler (Altyazılı) 23:55 Gönül Dağı (Altyazılı) trt1yayın akışıTeşkilatSeksenler