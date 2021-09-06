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6 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Barbarları Beklerken TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 6 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Anjelika Akbar İle Sesler ekranda olurken 10:00'da Bizim Resmimiz TRT 2 ekranlarında oluyor. 21.15'da Yabancı Sinema: Çok Şey Bilen Adam TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

6 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Barbarları Beklerken TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:30'da Geziyorum yayınlanırken 09:00'da Sinema+ ekranlarda oluyor. Hemen ardından Randevu yayınlanıyor. Akşam ise Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 6 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...

6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Film Arkası

05:30 Anadolu Arkeolojisi

06:00 Murat Boncuk'la Atölye

06:30 Belgesel: Para

07:00 Anjelika Akbar İle Sesler

07:30 Geziyorum

07:50 Destansı Kareler

08:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

09:00 Sinema +

09:45 Randevu

10:00 Bizim Resmimiz

10:30 Sarayın Lezzetleri

11:00 Pera Konserleri

11:50 Renkler

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat - Kolaj

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Kelimeler ve Şeyler

14:30 Eskici

15:00 Murat Boncuk'la Atölye

15:30 Kısa Bir Ara

15:45 Ahenk

16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:00 Fotoğraflar

17:15 Evliya Çelebi

17:50 Berceste

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Para

19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:30 Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri (Grafenegg: Midsummer Night’s Gala 2015)

20:45 Geri Dönüşen Sanat

21:00 Yabancı Sinema: Çok Şey Bilen Adam (The Man Who Knew Too Much)

22:30 Tarihin Ruhu

23:00 Mim

00:00 Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri (Grafenegg: Midsummer Night’s Gala 2015) 

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