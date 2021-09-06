6 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Barbarları Beklerken TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 6 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Anjelika Akbar İle Sesler ekranda olurken 10:00'da Bizim Resmimiz TRT 2 ekranlarında oluyor. 21.15'da Yabancı Sinema: Çok Şey Bilen Adam TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:30'da Geziyorum yayınlanırken 09:00'da Sinema+ ekranlarda oluyor. Hemen ardından Randevu yayınlanıyor. Akşam ise Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 6 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...
6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Film Arkası
05:30 Anadolu Arkeolojisi
06:00 Murat Boncuk'la Atölye
06:30 Belgesel: Para
07:00 Anjelika Akbar İle Sesler
07:30 Geziyorum
07:50 Destansı Kareler
08:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
09:00 Sinema +
09:45 Randevu
10:00 Bizim Resmimiz
10:30 Sarayın Lezzetleri
11:00 Pera Konserleri
11:50 Renkler
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat - Kolaj
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Kelimeler ve Şeyler
14:30 Eskici
15:00 Murat Boncuk'la Atölye
15:30 Kısa Bir Ara
15:45 Ahenk
16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
17:00 Fotoğraflar
17:15 Evliya Çelebi
17:50 Berceste
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Para
19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:30 Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri (Grafenegg: Midsummer Night’s Gala 2015)
20:45 Geri Dönüşen Sanat
21:00 Yabancı Sinema: Çok Şey Bilen Adam (The Man Who Knew Too Much)
22:30 Tarihin Ruhu
23:00 Mim
00:00 Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri (Grafenegg: Midsummer Night’s Gala 2015)