6 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı |Yabancı Sinema: Barbarları Beklerken TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 6 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Anjelika Akbar İle Sesler ekranda olurken 10:00'da Bizim Resmimiz TRT 2 ekranlarında oluyor. 21.15'da Yabancı Sinema: Çok Şey Bilen Adam TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:30'da Geziyorum yayınlanırken 09:00'da Sinema+ ekranlarda oluyor. Hemen ardından Randevu yayınlanıyor. Akşam ise Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 6 Eylül 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı... 6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:00 Film Arkası 05:30 Anadolu Arkeolojisi 06:00 Murat Boncuk'la Atölye 06:30 Belgesel: Para 07:00 Anjelika Akbar İle Sesler 07:30 Geziyorum 07:50 Destansı Kareler 08:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 09:00 Sinema + 09:45 Randevu 10:00 Bizim Resmimiz 10:30 Sarayın Lezzetleri 11:00 Pera Konserleri 11:50 Renkler 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat - Kolaj 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Kelimeler ve Şeyler 14:30 Eskici 15:00 Murat Boncuk'la Atölye 15:30 Kısa Bir Ara 15:45 Ahenk 16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 17:00 Fotoğraflar 17:15 Evliya Çelebi 17:50 Berceste 18:00 Hayat Sanat 18:30 Belgesel: Para 19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 19:30 Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri (Grafenegg: Midsummer Night’s Gala 2015) 20:45 Geri Dönüşen Sanat 21:00 Yabancı Sinema: Çok Şey Bilen Adam (The Man Who Knew Too Much) 22:30 Tarihin Ruhu 23:00 Mim 00:00 Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri (Grafenegg: Midsummer Night’s Gala 2015) trt2yayın akısıı