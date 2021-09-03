İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma ile ilgili yeni bir kararı kamuoyuna duyurdu. Pazartesi günü okullarına gitmek için toplu taşıma kullanacak öğrenciler ücret ödeyecek mi? İşte "6 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi marmaray, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi 2021?" sorularının yanıtları...

6 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 6 EYLÜL PAZARTESİ MARMARAY, OTOBÜS, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ 2021?

Okulların açılacağı tarih 6 Eylül 2021 olarak belirlenmişti. Bunun ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını ilan etti. İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin okulların açılacağı ilk gün yoğunluk olacağı tahmin edilerek ve trafikte sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem alındığı bildirildi.

Valilik, emniyet ve İBB birimlerinin ortak çalışarak trafik yönlendirmesi yapacağı ifade edilen açıklamada, "Servisler ve okul yolları denetlenecek. İBB, ulaşımı AKOM’dan koordine edecek. Devam eden altyapı çalışmaları da pazartesiye kadar tamamlanacak. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak" denildi.