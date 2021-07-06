6 Eylül'de okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak 2021? Ziya Selçuk son açıklama okullar ne zaman açılacak?

Bakan Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pandemide kapanan okullarda yüz yüze eğitime yeniden ne zaman başlanacağı merak konusuydu. Selçuk, okulların ne zaman açılacağı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Bu kapsamda 6 Eylül'de okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak 2021? sorular yanıt buldu. İşte Ziya Selçuk son açıklaması.

6 EYLÜL'DE OKULLAR AÇILACAK MI?

Habertürk ekranlarında Kübra Par tarafından sunulan Açık ve Net programına konuk olan Ziya Selçuk, okulların açılış tarihini duyurdu. Selçuk, "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Ziya Selçuk, Eylül ayında yüz yüze eğitime başlanacağını bildirerek şu ifadeleri kullandı;

''Dünyadaki ve Türkiye'deki gidişata bakmamız gerekiyor, yani iki eksende değerlendirmemiz lazım. Kontrol artmaya başlandı. Türkiye'de de kontrol edilebilir bir düzeyde bir tablo söz konusu. Biz şu anda, tereddütsüz Eylül'de okula başlamak gibi bir çalışma içindeyiz Bakanlık olarak. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'de de öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz."

ÖĞRETMENLERİN TAMAMI AŞILANDI MI?

Öğretmenlerin aşılanma oranına ilişkin konuşan Bakan Selçuk, "Aşılama konusunda hekimlerden sonra ilk başlayan grup öğretmenlerdi. Şimdi büyük ölçüde tamamlanmak üzere. Yüzde 90'lar civarında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Artık 18 yaşa kadar indiği için bu konuda bir problemimiz yok hatta 3. doz aşılarla illi bir takım senaryolar çalışılıyor. Arzumuz öğretmen, okul yöneticisi arkadaşlarımız eylül ayında okul açıldığında büyük bir dikkat, özgüven ve sağlık içerisinde başlasınlar ve biz işimize gücümüze bakalım." açıklamasında bulundu.

Selçuk, ilk dönemler yüzde 15 civarında öğretmenin çeşitli nedenlerle aşıya gelmediğini söyledi.

GELECEK YIL EĞİTİMDE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK?

Selçuk, "Gelecek yıl eğitimde ne gibi değişiklikler olacak?" şeklindeki soruya "Öğretmenlerimize şunu söylüyorum, ne olur ilk ders hemen matematik, fizik demeyin. Dakika bir matematik, fizik olmasın. Bunu şundan dolayı istiyorum. Okul açıldığında sınıfınızdaki çocuklara şöyle bir bakın, hepsinin gözüne, gözünden kalbine ılık ılık akmadan akademik döneme başlamayın. Önce bir uyum dönemi olsun, hemhal olalım, isimlerimizi konuşalım. Bir konuşalım, sohbet edelim. Bunu salgından bağımsız istiyorum. Bu, öğretim yılının tümünü güçlendirir. Eğitimde asıl olan öğretmenle öğrenci arasında şefkat ve sevgi bağlıdır. Bu bağ kurulmadan alışveriş olmaz. Çünkü hiç kimseye zorla bir şey öğretemezsiniz ama şefkat bağı o kanalları açar ve çocuk alır. Salgın dönemiyle ilişkili olarak bizim her sınıf seviyesinde birinci hafta, birinci gün, beşinci gün hangi sınıfta hangi etkinliği yapacaksınız, bunun çalışması bitti, hazır. Öğretmenlerimiz dilerse bunları dilerse de kendi istediği faaliyetleri yapabilir." yanıtını verdi.