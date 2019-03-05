6 farklı bisikleti çalan şahıs tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 6 farklı bisiklet hırsızlığı yaptıktan sonra yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik operasyonlara devam ediyor. Adapazarı ilçesinde meydana gelen 6 farklı bisiklet hırsızlığı olayıyla alakalı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin S.U. (20) olduğu tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekiplerce S.U. Adapazarı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan S.U., Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA