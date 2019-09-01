BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli turşu üretim merkezlerinden Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde "6. Gedelek Turşu Festivali" gerçekleştirildi.

Gedelek Meydanı'ndan Pınarbaşı Tesisleri'ne kadar tarihi mehteran ekibi eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde, mehter konseri ve halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Vatandaşların turşu stantlarını gezdiği festivalde, Karagöz ve Hacivat ile sihirbaz gösterileri sunuldu. Festivalde turşuya yakışan yemekler yarışması ile foto maraton yarışması düzenlendi.

Festivale, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Zafer Işık, Emine Yavuz Gözgeç, TBMM Divan Katip Üyesi ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA