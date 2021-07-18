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  3. 6 gün sonra evleneceklerdi... Uzman Çavuş öğretmen eşini öldürdü! Aysel Öğretmenin 7 ay önce 'Korkuyorum' diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı!

6 gün sonra evleneceklerdi... Uzman Çavuş öğretmen eşini öldürdü! Aysel Öğretmenin 7 ay önce 'Korkuyorum' diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı!

Yozgat'ta Uzman çavuş Hacı Y. 6 gün sonra evleneceği müstakbel eşi öğretmen Aysel Y.'yi tabancayla vurarak öldürmesinin ardından aynı silahla intihara kalkıştı. Aysel Y.'nin, 7 ay önce sosyal medya hesabından öldürülen kadınların isimlerinin bulunduğu dijital anıtı paylaşarak, altına "Bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum" yazdığı ortaya çıktı.

6 gün sonra evleneceklerdi... Uzman Çavuş öğretmen eşini öldürdü! Aysel Öğretmenin 7 ay önce 'Korkuyorum' diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı!

Bingöl'de görev yapan Yozgatlı uzman çavuş Hacı Y., 6 gün sonra düğün yapmaya hazırlandığı Aysel Y.'yi bir alışveriş merkezinin önünde otomobil içinde tartıştıkları esnada silahıyla başından vurdu. Hacı Y. ardından aynı silahı başına dayayarak ateşledi.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar otomobile yaklaştıklarında ikisini de hareketsiz halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlıkçılar 29 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 30 yaşındaki Hacı Y.'yi ise ağır yaraşı halde Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Hacı Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

6 gün sonra evleneceklerdi... Uzman Çavuş öğretmen eşini öldürdü! Aysel Öğretmen 7 ay önce 'Korkuyorum' diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı!

DÜĞÜN İÇİN HER ŞEY HAZIRDI

Henüz bir süre önce nikah kıyan çift düğün için 24 Temmuz'u bekliyordu. Yakınlarına davetiyeleri bile dağıttıkları belirlenen Hacı Y., Aysel Y.'nin neden tartıştıkları bilinmezken davetiye üzerinde 'Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Bu mutlu günümüzde yanımızda olmanız dileğiyle' yazdığı görüldü.

6 gün sonra evleneceklerdi... Uzman Çavuş öğretmen eşini öldürdü! Aysel Öğretmen 7 ay önce 'Korkuyorum' diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı!

7 ÖNCE 'KORKUYORUM' DEMİŞ!

Öte yandan genç kadının 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından, kadın cinayetine kurban giden hemcinslerinin adlarının yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı. Aysel Y.'nin, 'Şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt' ile paylaştığı mesajında 'Bir gün burada adının yazmasından korkan bir genç kız vardı ve ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum' notunu düştüğü görüldü.

6 gün sonra evleneceklerdi... Uzman Çavuş öğretmen eşini öldürdü! Aysel Öğretmen 7 ay önce 'Korkuyorum' diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı!

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