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  3. 6 gündür haber alınamıyor! Bingöl’de kaybolan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ü arama çalışmaları sürüyor

6 gündür haber alınamıyor! Bingöl’de kaybolan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ü arama çalışmaları sürüyor

Bingöl'de geçtiğimiz Cumartesi günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ü arama çalışmalarının bugünde devam ettiği bildirildi.

6 gündür haber alınamıyor! Bingöl’de kaybolan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ü arama çalışmaları sürüyor

Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor. Olay, Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde kırsalında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 17 Nisan Cumartesi günü öğleden sonra saat 16.00 sıralarında evden hayvanlarını kontrol etmek için çıkan Hasan Göçük'ten (80) bir daha haber alınamadı. Arama çalışmalarında 5'inci gününde bir sonuç alınamadığı bugün ise çalışmaların daha geniş kapsamlı olarak yürütülmeye başlandığı bildirildi.Arama çalışmalarının devam ettiği Balgöze köyünde jandarma personeli, AFAD, SAR, Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü, UMKE, Güvenlik Korucuları ve bölgeden birçok vatandaşla toplamda 300'ün üzerinde kişiden oluşan ekipler yaşlı adamı bulmak için seferber oldu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

6 gündür haber alınamıyor! Bingöl’de kaybolan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ü arama çalışmaları sürüyor

6 gündür haber alınamıyor! Bingöl’de kaybolan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ü arama çalışmaları sürüyor

6 gündür haber alınamıyor! Bingöl’de kaybolan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ü arama çalışmaları sürüyor

6 gündür haber alınamıyor! Bingöl’de kaybolan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ü arama çalışmaları sürüyor

6 gündür haber alınamıyor! Bingöl’de kaybolan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ü arama çalışmaları sürüyor

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