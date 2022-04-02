6 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
6 Haziran 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 6 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Haziran 2022 Pazartesi maç programı...
6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
6 Haziran 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
11:30
Karadağ - Avusturya
Mini Futbol Avrupa Şampiyonası
Idman TV
12:45
Moldova - Fransa
Mini Futbol Avrupa Şampiyonası
Idman TV
13:30
Japonya - Brezilya
Hazırlık Maçı
Yayın yok
14:00
Güney Kore - Şili
Hazırlık Maçı
Yayın yok
17:45
Stefan Kuntz
Basın Toplantısı
A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor
18:00
İspanya - Azerbaycan
Mini Futbol Avrupa Şampiyonası
Idman TV
18:30
Türkiye
Antrenman
A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor
19:00
İrlanda - Karadağ
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
19:00
Güney Kıbrıs - Yunanistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
19:15
Romanya - Arnavutluk
Mini Futbol Avrupa Şampiyonası
Idman TV
19:30
Ermenistan - Fransa
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
19:30
Lüksemburg - İtalya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
21:45
Avusturya - Danimarka
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus, S Sport 2
21:45
Hırvatistan - Fransa
UEFA Uluslar Ligi
S Sport, S Sport Plus
22:00
Ekvator Ginesi - Libya
Afrika Uluslar Kupası Elemeler
Bilyoner TV