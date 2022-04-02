6 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 6 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Haziran 2022 Pazartesi maç programı...

6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Haziran 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



11:30

Karadağ - Avusturya

Mini Futbol Avrupa Şampiyonası

Idman TV

12:45

Moldova - Fransa

Mini Futbol Avrupa Şampiyonası

Idman TV

13:30

Japonya - Brezilya

Hazırlık Maçı

Yayın yok

14:00

Güney Kore - Şili

Hazırlık Maçı

Yayın yok

17:45

Stefan Kuntz

Basın Toplantısı

A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

18:00

İspanya - Azerbaycan

Mini Futbol Avrupa Şampiyonası

Idman TV

18:30

Türkiye

Antrenman

A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

19:00

İrlanda - Karadağ

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:00

Güney Kıbrıs - Yunanistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:15

Romanya - Arnavutluk

Mini Futbol Avrupa Şampiyonası

Idman TV

19:30

Ermenistan - Fransa

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:30

Lüksemburg - İtalya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

21:45

Avusturya - Danimarka

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus, S Sport 2

21:45

Hırvatistan - Fransa

UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

22:00

Ekvator Ginesi - Libya

Afrika Uluslar Kupası Elemeler

Bilyoner TV